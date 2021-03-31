إيرباص تطلق اختباراتها المتخصصة بالتكنولوجيا “الباردة”

تولوز- أعلنت شركة إيرباص عن إطلاق برنامج تجارب متقدم لإجراء اختبارات متخصصة بعمليات التوصيل فائقة القوة والمبردة (ASCEND)، وذلك بهدف استكشاف مدى تأثير المواد فائقة التوصيل ودرجات الحرارة المبردة على أداء أنظمة الدفع الكهربائية في الطائرات. وتعمل المواد فائقة التوصيل على تقليل المقاومة الكهربائية، ما يساعد النظام الكهربائي على توفير الطاقة بكفاءة عالية. كما تعمل عند مزجها بمادة الهيدروجين السائل تحت درجات حرارة شديدة البرودة تصل إلى (-253 درجة مئوية) على تبريد الأنظمة الكهربائية وزيادة أداء نظام الدفع الكهربائي بشكل ملحوظ. وستستخدم شركة إيرباص تقنية (ASCEND) الواعدة، لاستكشاف مدى قدرتها على تحسين بنية الدفع الجاهزة للرحلات منخفضة الانبعاثات أو الخالية منها، ومن المتوقع أن تظهر النتائج إمكانية خفض وزن المكونات والفقدان الكهربائي إلى النصف على الأقل، حيث يتم تقليل حجم وتعقيدات الأنظمة المستخدمة، فضلا عن انخفاض الجهد إلى أقل من 500 فولت مقارنة بالأنظمة الحالية.

وستساعد هذه التقنية الأنظمة الكهربائية على تعزيز قدرتها في توليد الطاقة التي تقدر بمئات الكيلوواط لتحويلها إلى تطبيقات تتمكن من توليد عدد من الميغا واط بحال تواجد الهيدروجين السائل أو حتى من دونه على متن الطائرة.

وستقوم شركة إيرباص بتصميم وبناء الوحدة التجريبية خلال السنوات الثلاث المقبلة في مركز إيرباص لتطوير الأنظمة الكهربائية للطائرات “E-Aircraft System House”. كما سيتم اختبار وتقييم الحلول التي يمكن تكييفها مع محركات توربوبروب وتوربوفان والهجينة بحلول نهاية العام 2023. وسيدعم المشروع عملية صنع القرار في شركة إيرباص للكشف عن نوعية نظام الدفع المطلوب للطائرات المستقبلية. كما أنه من المتوقع أن تقوم هذه التقنية بتحسين الأداء لأنظمة الدفع الحالية والمستقبلية في طائرات إيرباص بأكملها، بما فيها الطائرات العامودية وeVTOLs، فضلا عن الطائرات الإقليمية والطائرات ذات الممر الواحد. ويجري تطوير تقنية (ASCEND) من قبل شركة “Airbus UpNext”، وهي شركة تابعة لمجموعة إيرباص حيث تم إنشاؤها لمنح التقنيات المستقبلية مسارا سريعا للتطوير من خلال بناء الحلول التجريبية وتقييمها وتطويرها، والتحقق من صحة الحلول والخدمات الجديدة المبتكرة.