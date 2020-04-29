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إيرباص تعلن عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو

منذ ساعة واحدة

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باريس-أعلنت مجموعة “إيرباص” الأوروبية للصناعات الجوية عن خسائر صافية تبلغ 481 مليون يورو في الفصل الأول من العام الحالي، مقابل أرباح صافية بلغت 40 مليون يورو قبل عام، مشيرةً إلى أنها لاحظت “بسرعة” آثار تفشي وباء كوفيد-19 على حساباتها.
وقالت المجموعة إن إيراداتها سجلت تراجعا بنسبة 15,2 بالمئة في الأشهر الثلاث الأولى من العام، ليصل إلى 10,6 مليارات يورو “ما يعكس البيئة الصعبة التي تؤثر على سوق الطيران التجاري”. في هذه الفترة، سلّمت المجموعة عددا من الطائرات أقل بأربعين من عدد تلك التي سلّمتها في الفترة نفسها من العام السابق بسبب تفشي الوباء.(أ ف ب)

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