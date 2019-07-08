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إيرفينغ ينضم رسمياً إلى بروكلين نتس بصفقة قياسيّة

منذ ساعتين

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نيويورك – انتقل كايري إيرفينغ الى صفوف بروكلين نتس رسميا، لينضم الى النجم كيفن دورانت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبحسب صحافيين متخصصين في كرة السلة وعلى رأسهم أدريان فونياروفسكي من شبكة “إي اس بي ان”، فإن إيرفينغ وقع عقدا لمدة 4 سنوات مقابل 141 مليون دولار.

وقال المدير العام لنادي بروكلين نتس شون ماركس: “كايري هو أحد أفضل صانعي الألعاب في الدوري الأميركي وفاز على أعلى المستويات، سجله كبطل بالإضافة الى خصاله التهديفية وفي صناعة اللعب، تجعل منه إضافة كبيرة لفريقنا”.

واختير إيرفينغ (27 عاما) ست مرات لخوض مباراة كل النجوم (أول ستارز) وتوج بطلا للدوري الأميركي في صفوف كليفلاند كافالييرز عام 2016، وأحرز الذهبية الأولمبية في ريو دي جانيرو في العام ذاته. (أ ف ب)

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