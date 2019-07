نيويورك – انتقل كايري إيرفينغ الى صفوف بروكلين نتس رسميا، لينضم الى النجم كيفن دورانت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وبحسب صحافيين متخصصين في كرة السلة وعلى رأسهم أدريان فونياروفسكي من شبكة “إي اس بي ان”، فإن إيرفينغ وقع عقدا لمدة 4 سنوات مقابل 141 مليون دولار.

Derrick Rose put the moves on Kyrie Irving back in the day 👀 pic.twitter.com/39DKA2DFac

— Ballislife.com (@Ballislife) July 3, 2019