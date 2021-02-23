إيرلندا الشمالية تسجل 3 حالات إصابة بكورونا من سلالة جنوب إفريقيا

لندن- أعلنت وزارة الصحة في إيرلندا الشمالية ظهور 3 حالات إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي اكتشفت بجنوب إفريقيا.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يجري حاليا إجراء عملية تقييم مفصلة للخطورة الصحية وتعقب المخالطين، مشيرة إلى أن احتمالات انتقال العدوى إلى آخرين محدودة في الوقت الحالي. وقال وزير الصحة، روبين سوان، أوضحت من قبل أن التعرف على حالة أو حالات إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة في إيرلندا الشمالية هي مسألة محتومة في مرحلة ما”، مضيفاً “هذا التطور لا يعني أن السلالة المتحورة ستصبح الأكثر انتشارا، أو السلالة السائدة في البلاد، لكنها تؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة لاستمرار توخي الحذر فيما يتعلق بفيروس كورونا”.–(بترا)