إيرلندا تغرم “واتساب” 225 مليون يورو لخرقه قوانين الخصوصية

عمان- فرضت إيرلندا اليوم الخميس غرامة مالية قدرها 225 مليون يورو على تطبيق “واتساب” التابع لفيسبوك لانتهاكه قوانين خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي بعدما طالبت الهيئة الأوروبية الناظمة بزيادة العقوبة.

وقالت لجنة حماية البيانات في إيرلندا (دي بي سي) إنه طُلب من دبلن “إعادة تقييم الغرامة المقترحة وزيادتها بالاستناد إلى عوامل عدة، وبعد إعادة التقييم هذه فرضت اللجنة غرامة مقدراها 225 مليون يورو على واتساب”.

والغرامة التي تعادل 267 مليون دولار، أصدرت فيما تستضيف البلاد المقر الأوروبي لفيسبوك، وفق ما أوردت شبكة يورونيوز الأوروبية. -(بترا)