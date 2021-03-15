إيطاليا: استمرار ارتفاع مؤشر الحالات الايجابية بكورونا

عمان- أعلنت وزارة الصحة الايطالية، اليوم الاثنين، استمرار الارتفاع بوتيرة مؤشر الحالات الايجابية مقارنة بعدد اختبارات كورونا التي تجرى يوميا، إضافة الى ارتفاع عدد المرضى في غرف العناية المركزة.

وبحسب وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، أشارت بينات الوزارة إلى وصول مؤشر الحالات الايجابية الى 53ر8 بالمئة، فيما بلغ عدد مرضى كورونا في اقسام العناية المركزة 3175 حالة.

الى ذلك، سجلت ايطاليا 354 وفاة و15257 إصابة بكورونا خلال الساعات 24 الماضية، بالتزامن مع بدء من سريان اجراءات تقييدية أكثر صرامة على حركة المواطنين واغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر. — (بترا)