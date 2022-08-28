إيطاليا اشترت أربع طائرات تجسس

هآرتس

بقلم: عوديد يارون

الصناعة الجوية وقعت على صفقات بمبلغ 550 مليون دولار مع ايطاليا، لتزويد طائرتين للإنذار المبكر ولجمع المعلومات وتقديم خدمات لوجستية ارضية لسلاح الجو الايطالي، هذا ما يتبين من وثائق علنية لوزارة الدفاع والبرلمان في روما. في اعقاب هذه الصفقات سيرتفع عدد الطائرات إلى أربع طائرات لمهمات خاصة، التي تزودها إسرائيل لايطاليا.

في شهر تموز أعلنت الصناعة الجوية عن صفقة بمبلغ 200 مليون دولار لـ “تزويد طائرات لمهمات خاصة لدولة أوروبية عضوة في الناتو”، لكن لم تكشف اسم الدولة. الصناعة الجوية ما زالت ترفض التطرق إلى زبائن الشركة، لكن تقرير “هآرتس” كشف أن الأمر يتعلق بايطاليا، وأن سلاح الجو الايطالي هو الزبون ايضا في صفقة ضخمة سابقة تم إعلان الشركة عنها في 2020.

“التا”، التي هي شركة فرعية للصناعات الجوية، تقوم بتطوير عدة انواع من طائرات المهمات الخاصة. على الاغلب الحديث يدور عن طائرات مدنية للمدراء، التي يتم تركيب منظومات عسكرية عليها.

الطائرات هي طائرة استخبارات ومراقبة ارضية من نوع “إي.جي.اس” والمزودة بأجهزة رادار لمسح وتحديد اهداف أرضية وتمكن من ادارة ساحة المعركة؛ طائرة استخبارات ودوريات بحرية، المزودة برادار ومجسات محددة لتشخيص السفن والغواصات؛ طائرة سيغنت التي تمكن من جمع معلومات استخبارية إلكترونية والقيام بالتنصت وحرب إلكترونية للتشويش على أجهزة الرادار والاتصالات للعدو؛ وطائرة سي.ايه.إي.دبليو” للانذار المبكر والرقابة الجوية.

في العام 2021 نشرت وزارة الدفاع الايطالية بيان عن نية شراء من “التا” طائرتي تجسس إضافية من نوع ” سي.ايه.إي.دبليو”. الحديث يدور عن طائرة للمدراء من نوع “غالف ستريم جي 550” التي ستحول إلى مهمات انذار مبكر ورقابة جوية – وهي تشبه طائرة “نحشون عيتام” التي تخدم في سلاح الجو الإسرائيلي. حسب منشورات سابقة فان اسرائيل زودت أربع طائرات مشابهة أيضا لسلاح الجو في سنغافورة.

طائرة من هذا النوع تحمل اجهزة رادار ومجسات متطورة واجهزة لجمع المعلومات، والتي معا توفر للمشغل صورة كاملة عن التهديدات في الساحة والأدوات التي توجد بحوزته – “لتكوين ونشر صورة جوية وبحرية، وسيطرة وإدارة معارك جوية وهجوم عن طريق توجيه الطائرات القتالية”، على حد اقوال الصناعات الجوية.

الصفقة تم توقيعها في آذار 2022 ونشرت في سجل وزارة الدفاع الايطالية (طلبية شراء 2639) بمبلغ 209 ملايين يورو (230 مليون دولار). الصناعة الجوية انتظرت حتى افتتاح الصالون الجوي في بارن بورو في بريطانيا في شهر تموز، حينها ابلغت عن الصفقة من دون ذكر ايطاليا.

وثائق أخرى من العام 2020 كشفت عن صفقة بعيدة المدى لشراء خدمات دعم ولوجستيكا لمحطة استخراج المعلومات الأرضية لمنظومة طائرات تجسس وصيانتها من شركة “التا”. الصفقة لتوفير خدمات دعم حتى العام 2029 وقعت في نهاية المطاف في أيار 2020 ونشرت في السجل الايطالي (طلب شراء 2617) بمبلغ شامل هو 332 مليون يورو (360 مليون دولار).

بعد أسبوعين من ذلك أعلنت الصناعات الجوية عن صفقة “في مجال طائرات التجسس” بمبلغ مشابه بدون ذكر ايطاليا. وبعد شهر هبطت طائرة مدراء اسرائيلية، التي يستخدمها كبار شخصيات الصناعات الجوية في قاعدة طائرات التجسس بارتيكا ديمارا في جنوب روما.

الطائرتان الجديدتان ستنضمان الى طائرتي الانذار المبكر التي زودت اسرائيل ايطاليا بها في العقد الماضي في اطار صفقة ضخمة متبادلة وقعت في 2011 وتضمنت ايضا بيع قمر صناعي للتصوير للجيش الايطالي. في المقابل، سلاح الجو الاسرائيلي اشترى عشرات طائرات التدريب لشركة لونريدو، التي سموها في سلاح الجو باسم “لافي”.

سلاح الجو الايطالي يوجد الآن في ذروة عملية تزود متعددة المراحل في اسطول طائرات المهمات الخاصة، التي تستهدف استبدال طائرات تجسس قديمة وتعزيز منظومة الاستخبارات الجوية في السرب 14، في قاعدة سلاح الجو قرب روما. المرحلة الاولى في برنامج التسلح يتوقع أن تنتهي في 2032، والطائرات يتوقع أن تبقى في الخدمة حتى 2040 على الاقل، وفي تطلع حتى العام 2056.

البرنامج جاء في اعقاب رغبة ايطاليا في إغلاق فجوات في السيطرة في الوقت الصحيح على المعلومات الواردة من ساحة المعركة – الجوية، البحرية والبرية. “طائرة سي.ايه.إي.دبليو هي منظومة متعددة المجسات الاستثنائية، نوع من غرفة العمليات الطائرة التي تقدم قدرات في مجال الاستخبارات والسيطرة والرقابة والاتصالات، والتي ستوصل القوات الايطالية الى تفوق في المعلومات”، قال الجنرال البرتو روسو، قائد سلاح الجو الايطالي الاسبق.

حسب الخطة التي قدمتها وزارة الدفاع الايطالية لمصادقة البرلمان عليها، فان سلاح الجو خطط لشراء 8 طائرات “غالف ستريم” اضافية الى جانب الطائرتين الاخريين، وتحويلها الى نماذج مهمات خاصة مختلفة. مجلس النواب صادق على الخطة في 2020 ومجلس الشيوخ صادق عليها في 2021.

طائرات المراقبة الجوية التي زودتها “التا” شاركت في مناورات مع اعضاء الناتو وفي نشاطات عملياتية: في شهر آذار الماضي تم توثيق احدها في مهمة لجمع المعلومات الاولى لها لصالح الناتو في شرق اوروبا. الطائرة حلقت نحو اربع ساعات ذهابا وايابا على طول الحدود بين رومانيا ومولدوفا واوكرانيا، وعملت كما يبدو على العثور على وتحديد موقع القوات الروسية التي قامت بغزو اوكرانيا. حسب ادعاء سلاح الجو الايطالي فانه في السنتين الاخيرتين هذه الطائرات شاركت في 650 مهمة وحلقت نحو 4662 ساعة بالاجمال.