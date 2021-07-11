إيطاليا تحرز كأس أوروبا للمرة الثانية في تاريخها

لندن- ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيطالي ليفوز بكأس أوروبا لكرة القدم على حساب إنجلترا، بعد شوطين إضافيين من المبارة التي شهدت تعادلا 1-1.

واحتكم المنتخبان الإنجليزي والإيطالي إلى ركلات الترجيح في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين 1-1 الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

وتقدّمت إنجلترا باكرًا في الدقيقة الثانية عبر الظهير الأيسر لوك شو، فيما عادل قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي للأتزوري في الشوط الثاني (67) الذي شهد هيمنة إيطالية.

وهذه هي المرة الثانية التي يُحسم فيها لقب البطولة بركلات الترجيح في النهائي بعد 1976 عندما فازت تشيكوسلوفاكيا على ألمانيا الغربية.

ويبحث منتخب “الأسود الثلاثة” عن لقب قاري أول في تاريخه يضيفه إلى لقب مونديال 1966، فيما يسعى المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، وراء لقبه الثاني في المسابقة بعد 1968. – سكاي نيوز