إيطاليا تبدأ إجلاء رعاياها من السودان

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الأحد، إن إيطاليا ستجلي 200 مدني من بينهم 140 إيطالياً من السودان.

وأضاف، أن هناك 140 إيطالياً بحاجة إلى إجلائهم، وأن نقطة التجمع، هي السفارة التي تعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى المساعدة بإجلاء السفارة السويسرية، وسفارة الفاتيكان ونحو 20 مواطناً أوروبياً، بينما سيقوم الجيش بإجلاء 200 مدني، وفق ما نقلته وكالة (أنسامد) الإيطالية.

–(بترا)