إيطاليا تتطلع إلى التوسع في قطاع الخضار والفواكه في المنطقة خلال مشاركتها في معرض جلفود 2020

دبي- تستعد مجموعة من أبرز الشركات الإيطالية الرائدة في مجال توريد الخضار والفواكه لعرض أفضل منتجاتها في معرض جلفود 2020، بمبادرة ودعم من الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه والاتحاد الأوروبي.

في هذا الإطار، ستستعرض بعض الشركات الإيطالية بما فيها “مازوني” و”أورانفريزر” و”كونسيرف إيطاليا” مجموعة من المنتجات بما في ذلك عصائر الفواكه والبرتقال والليمون والماندرين بالإضافة إلى البندورة. وفي هذا الصدد، كشفت الأرقام الصادرة عن “الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه” إلى ارتفاع صادرات إيطاليا من الكيوي والتفاح والبرتقال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 55%، لتقفز من 23.31 طن عام 2017 إلى 36.165 طن عام 2018.

بهذه المناسبة، قال إليسا ماتشي من الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه: “نظراً لمناخها المثالي وبيئتها الفريدة، تعد إيطاليا إحدى أبرز الدول المنتجة والمصدرة للفواكه والخضار في أوروبا بإجمالي إنتاج بلغ نحو 10 ملايين طن من الفواكه و14 مليون طن من الخضار الطازجة عام 2018. وبفضل جودتها العالية ومذاقها الرائع، تصل قيمة صادرات إيطاليا من الفواكه والخضار إلى مختلف أنحاء العالم إلى 20 مليون درهم إماراتي، مع حرصنا الدائم على زيادة معدل الصادرات والتوسع أكثر في مختلف الأسواق لاسيما في دولة الإمارات العربية المتحدة.

“في الحقيقة، يمثل معرض جلفود منصةً مثالية تتيح لنا تقديم أفضل المنتجات التي تشتهر بها إيطاليا لمجموعة مرموقة من صناع القرار والمستوردين في مجال الأطعمة والمشروبات على مستوى المنطقة، في الوقت الذي تشهد في منتجاتنا طلباً متزايداً عاماً بعد آخر”.

في هذا الشأن، ستقدم شركة مازوني المتخصصة في إنتاج العصائر والنكهات نصف الجاهزة والتي تستخدم من قبل محلات الحلويات والآيس كريم بالاعتماد على أحدث تقنيات المعالجة دون الحاجة إلى استخدام الأصباغ والمواد الحافظة، مجموعة من النكهات والعصائر المجمدة والتي تتضمن المانجو والفريز والخوخ والليمون الأخضر والماندرين.

وستستعرض بدورها شركة أورانفريزر الرائدة في إنتاج وتوزيع الحمضيات الصقلية وتصدير الفواكه إلى عدد من دول العالم، باقة مختارة من منتجات العصير الطازج. وفي هذا السياق، سلط نيللو ألبا؛ المدير التنفيذي لشركة أورانفريزر الضوء على الإقبال الكبير الذي يشهده البرتقال الأحمر “الماوردي” في المنطقة قائلاً:

“بصفتها مركزاً اقتصادياً رئيسياً لمنطقة الشرق الأوسط، تعد دبي سوقاً هامة لشركتنا التي تصدر البرتقال الأحمر والماندارين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نحو 10 سنوات. يهيمن البرتقال ذو اللب

الأصفر على السوق وهو الأكثر طلباً، ولكننا في الوقت عينه نشهد زيادة في الطلب على البرتقال الأحمر الذي نسعى جاهدين إلى التعريف بخواصه الفريدة ومذاقه الاستثنائي وتنوع طرق استخدامه في المأكولات والمشروبات وفوائده الصحية نظراً لغناه بفيتامين سي والأنثوسيان إلى المشترين ووسائل الإعلام، كما يُشار إلى هذا النوع من البرتقال بأنه أحد مكونات النظام الغذائي الصحي في منطقة البحر الأبيض المتوسط كما أنه مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو”.

كما ستوفر شركة كونسيرف إيطاليا التي تشتهر بإنتاج الأغذية منذ سنوات طويلة، الفرصة لزوار الجناح لتذوق بندورة البرقوق المقشرة مباشرةً من الحقل.

وتعليقاً على ذلك، قالت ساندرا سانجولو، مديرة التصدير في كونسيرف إيطاليا: “تتواجد علامة تشيرو في دبي منذ عدة سنوات مع تركيزها على قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن منافذ البيع بالتجزئة. في الواقع، اعتاد سوق دبي على الأزياء الإيطالية الراقية والسيارات الفاخرة، لذا توجد فجوة إن صح التعبير في إدراك أهمية جودة المنتجات الغذائية الإيطالية، وبالتالي فإننا نسعى إلى تقليص هذه الفجوة وتثقيف المستهلكين والطهاة المحترفين والتعريق بأهمية وجودة منتجات تشيرو وفوائدها الغذائية”.

وعلى هامش المشاركة في معرض جلفود 2020، تنظم الجمعية الإيطالية للخضار والفواكه أمسية خاصة بالموردين في مطعم ميركاتو الإيطالي في مركز دبي المالي العالمي، تقدم فيها شركة أورانفريزر مجموعة من المقبلات التي تضم البندورة الطازجة من كونسيرف إيطاليا، فضلاً عن الآيس كريم والشوربات وكيك الجبن باستخدام الفواكه الطازجة من مازوني.

وتعليقاً على ذلك، قال نيكولا بورجاتي مدير التصدير في مازوني: “يعد الشرق الأوسط مهماً للغاية بالنسبة لنا للتوسع في تصدير وتوزيع منتجاتنا، فيما تعد دبي ومعرض جلفود على وجه التحديد منصةً مثالية تتيح لنا عرض مجموعة واسعة من المنتجات في هذه السوق. ومع توجه المنطقة نحو استهلاك

المزيد من المنتجات الطبيعية والصحية، فإننا نشعر بأننا في وضعٍ مثالي يسمح لنا بتلبية جميع متطلبات المستهلكين من خلال منتجاتنا ذات الجودة العالية”.

هذا ويقام معرض جلفود 2020 من 16 إلى 20 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. يمكنكم زيارة منصة كونسيرف إيطاليا في قاعة الشيخ سعيد 1 الجناح B23، كما ستتواجد منصة أورانفريزر في ذات القاعة جناح B19، كما تتواجد منصة مازوني في القاعة رقم 6 الجناح A6-10.