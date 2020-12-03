إيطاليا تسجل ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا

عمان- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس تسجيل 993 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهي الحصيلة اليومية الاعلى منذ 27 آذار الماضي، بينما بلغت الاصابات الجديدة المؤكدة 23 ألفا و225.

وأفادت بيانات وزارة الصحة بأن 23 الفا و474 تماثلوا للشفاء، ما يرفع إجمالي الأشخاص الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى 846 ألفا و809 ،فيما بلغ عدد الحالات الايجابية النشطة في إيطاليا 759 ألفا و982 شخصًا. -(بترا)