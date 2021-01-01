إيطاليا تسجل 462 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عمان – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة، تسجيل 462 وفاة و 22211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي الذي نقلته وكالة اكي، بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا وصل إلى 74621 ، كما ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة إلى 129ر2 مليون حالة، مقابل زيادة عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى نحو 480ر1 مليون شخص.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 574767 إصابة. –(بترا)