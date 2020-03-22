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إيطاليا تسجل 651 وفاة جديدة بـ “كورونا” وحصيلتها الإجمالية 5500

منذ 33 دقيقة
كورونا في إيطاليا

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روما- ناهزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا الأحد 5,500 حالة مع تسجيل 651 وفاة جديدة، وفق ما أعلنت السلطات الإيطالية.
وحصيلة وفيات الأحد هي ثاني أعلى حصيلة يومية تسجّلها البلاد، وتأتي غداة تسجيل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات في يوم واحد مع 793 حالة.
وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 10,4 بالمئة ليصل إلى 59,138 إصابة، وبلغت الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا المستجد على الأراضي الإيطالية 5,476 حالة. (أ ف ب)

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