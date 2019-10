إيطاليا تعود إلى عصر النهضة بالقميص الجديد – فيديو

روما – كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين عن قميص جديد للمنتخب الوطني باللون الأخضر، وذلك كرمز لحقبة جديدة بقيادة مجموعة من الشبان بعد خيبة غياب الـ”أتسوري” عن مونديال روسيا صيف 2018.

ونشر الاتحاد الإيطالي في موقعه الرسمي صورة “قميص النهضة” احتفالا “بالمواهب الصاعدة في +أتسوري+”، مشيرا الى أن الثياب الجديدة التي صممتها شركة “بوما” الراعية للمنتخب الوطني “مستوحاة من فترة عصر النهضة ومصممة للاحتفال بالعديد من المواهب الشابة التي تلعب أدوارا متزايدة الأهمية في نجاحات +أتسوري+”.

A New Wave Rises 🇮🇹

Introducing @azzurri new kit, straight from the Renaissance.

Available now. pic.twitter.com/mBKnvFSMAO — PUMA Football (@pumafootball) October 7, 2019

ورأى الاتحاد أن “هذه المجموعة تمثل بداية حقبة جديدة للفريق الوطني، حيث يواصل اللاعبون الشبان صعودهم داخل تشكيلة +أتسوري+”، مشيرا الى أن التشكيلة الأخيرة التي استدعاها المدرب روبرتو مانشيني لخوض مباراتي اليونان وليشتنشتاين في تصفيات كأس أوروبا 2020، تضم 12 لاعبا دون الـ25 عاما.

#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents 🇮🇹✨ The article 👉 https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRises pic.twitter.com/v4F8yafD6E — Italy (@azzurri) October 7, 2019

وأفاد أنه “مع زخارف مستوحاة من الأقمشة والهندسة المعمارية من عصر النهضة، يعود اللون الأخضر لمجموعة الثياب الى +القميص الأخضر+ الشهير الذي ارتدته إيطاليا لمرة واحدة بفوزها على الأرجنتين 2-صفر في كانون الأول/ديسمبر 1954 على الملعب الأولمبي في روما”.

وسيرتدي المنتخب الأول القميص الأخضر الجديد في مباراة السبت ضد اليونان على الملعب الأولمبي بالذات حيث ستضمن إيطاليا التأهل الى النهائيات القارية في حال حسمها اللقاء، كونها تتصدر المجموعة العاشرة بفارق 6 نقاط عن فنلندا الثانية وتسع عن أرمينيا الثالثة، بعد فوزها بجميع مباريات الست الأولى مع تألق هجومي ودفاعي ملفت (18 هدفا مقابل 3 في شباكها).