العرب والعالمدولي

إيطاليا تغلق صالات السينما والمسارح والمتاحف إثر كورونا

منذ ساعة واحدة

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روما- أغلقت إيطاليا المتاحف والمسارح وصالات السينما وغيرها من الأماكن الترفيهية في أنحاء البلاد في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مرسوم وقعه رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم الأحد.

وجاء في نص المرسوم الذي نشر على موقع الحكومة الإلكتروني أنه إلى جانب العزل الإجباري بحق 15 مليون شخص في أجزاء واسعة من شمال إيطاليا، أغلقت الحكومة من الأحد وحتى الثالث من نيسان/ابريل الملاهي الليلية وصالات الكازينو والألعاب وغيرها من الأماكن المشابهة في أنحاء البلاد.

لكن سيبقى من الممكن التردد إلى الأسواق أو إلى حانة أو مطعم، شرط احترام إبقاء مسافة متر على الأقل بين الزبائن.

وتضاف هذه الإجراءات غير المسبوقة إلى إغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف آذار/مارس في أنحاء البلاد.

واتُّخذت إجراءات أكثر صرامة في جزء واسع من شمال إيطاليا، الأكثر تأثرا بالفيروس.

وفي سابقة بالنسبة لأوروبا، تم الأحد فرض حجر صحي على أكثر من 15 مليونا من سكان شمال إيطاليا.-(أ ف ب)

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