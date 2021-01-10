إيطاليا تقدّم 235 مليون يورو للأردن لتمويل مشاريع تنموية

زايد الدخيل

عمان- قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن ايطاليا ستقدم 235 مليون يورو على شكل قروض ميسرة ومساعدات لرفد مشاريع تنموية وتمويلها في المملكة.

وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايطالي لويجي دي ، أن العلاقات الأردنية الايطالية قوية ومتجذرة وتعود لأربعينيات القرن الماضي، شاكرا ايطاليا على الدعم الذي تقدمه لبرامج التنمية الاقتصادية في المملكة، وسيتم توقيع برنامج جديد للأعوام من 2021 إلى 2023.

وأضاف الصفدي أنه تم الاتفاق على التعاون بمجالي الأمن الغذائي والزراعة، وسيتم بالتنسيق مع الوزارات المختصة وضع خطط عمل للمسير بها بشكل عملي، ويطور التعاون على الجانبين الرسمي والقطاع الخاص، مبيناً أنه تم بحث عقد لقاء بين القطاعين الخاصين في البلدين.

ولفت إلى أن هناك غياب للأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، وهناك اجراءات اسرائيلية تقوض حل الدولتين، وتم البحث على ما يمكن عمله من أجل العودة لمفاوضات فاعلة لايجاد أفق سياسي وتتقدم لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الصفدي الموقف الايطالي الواضح الداعم لحل الدولتين، اضافة لدعم ايطاليا لمنظمة الأونروا.

كما تم التطرق للوضع في ليبيا، ودعم كافة الجهود التي تعيد لليبيا الأمن والاستقرار، اضافة للحل السياسي في سوريا، داعيا إلى ضرورة إعطاء زخم جديد لحل الأزمة السورية، مضيفا: “مطلوب الآن جهد مركز بهذا الخصوص”.