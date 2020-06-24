إيطاليا: فتح مسجد روما الكبير لصلاة الجمعة

عمان – أعلن لمركز الثقافي الاسلامي الايطالي اليوم الاربعاء، عزمه إعادة فتح مسجد روما الكبير تجريبيا لصلاة الجمعة، بمشاركة 200 شخص بحد أقصى.

وحدد المركز على موقعه الرسمي, الشروط الاولية التي سيتم السماح بموجبها لدخول المصلين للمسجد، كعدم احضار سجادة صلاة واستخدام ما يقدمه المسجد والوضوء قبل الحضور للمسجد، وإحضار كيس بلاستيكي للأحذية.

واضاف المركز، ان من المتوقع الكشف عن درجة حرارة الجسم قبل الدخول، ولن يسمح بدخول اولئك الذين لديهم درجة حرارة فوق 5ر37 درجة مئوية او لديهم اعراض انفلونزا او اضطرابات في الجهاز التنفسي.- (بترا)