إيطاليا.. وفيات كورونا تتراجع والإصابات تزداد

روما- قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا قفز بواقع 727 حالة إلى 13155 وهو ما يمثل زيادة أقل قليلا من تلك المسجلة أمس الثلاثاء، و كذلك أدنى عدد يومي للوفيات بالمرض في البلاد منذ 26 مارس/آذار.

لكن عدد الإصابات الجديدة ارتفع الأربعاء بوتيرة أكبر من اليوم السابق حيث زاد بواقع 4782 حالة مقارنة بزيادة قدرها 4053 إصابة أمس ليقفز بذلك العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا إلى 110574، نقلا عن رويترز.

وعالميا، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 43,082 شخصاً في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة “فرانس برس”، استناداً إلى مصادر رسمية، الأربعاء عند الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش.

وشُخصت رسمياً إصابة 865,970 شخصاً في 186 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس الصورة كاملة كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم نقلهم إلى المستشفى. ومن بين هذه الحالات، يُعتبر اليوم ما لا يقلّ عن 172,500 شخص متعافين في العالم.

وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من 30 ألف شخص في أوروبا، أكثر من ثلثيهم في إيطاليا وإسبانيا، حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بحسب تعداد جديد للوكالة بالاستناد لمصادر رسمية.

وإيطاليا التي سجّلت أول وفاة بكورونا المستجدّ على أراضيها في أواخر شباط/فبراير، هي الدولة الأكثر تضرراً من المرض.

أما الدول الأكثر تأثراً بالمرض بعد إيطاليا، هي إسبانيا مع 9053 وفاة من أصل 102,136 إصابة والولايات المتحدة التي سجّلت 4081 وفاة من أصل 189,633 إصابة وكذلك فرنسا التي أبلغت عن 3523 وفاة من أصل 52,128 إصابة.

هذا وأعلنت بريطانيا أن الإصابات بفيروس كورونا لديها تقترب من 30 ألفا، والوفيات 2352 حالة، فيما تم تسجيل 563 حالة وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة.

وفي سويسرا، سجلت البلاد أكثر من 17 ألف مصاب بالفيروس و378 حالة وفاة. وفي هولندا، تم تسجيل 149 وفاة و أكثر من ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأربعاء، اكتشاف 36 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد يوم واحد من إعلانها عن إدراج الحالات اللاعرضية (التي لم تظهر عليها أعراض) الآن في الإحصاء الرسمي، وهي تتخطى 40 ألف حالة.- العربية