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إيطاليا: وفيات كورونا تقترب من 14 ألفا والإصابات تفوق 115 ألف

منذ 18 دقيقة
كورونا في إيطاليا

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عمان- أعلنت السلطات الايطالية مساء اليوم الخميس، ان الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت الى 115242، بما فيهم المتعافون والموتى، بعد تسجيل 2477 حالة ايجابية جدبدة في 24 ساعة الماضية، بينما وصل عدد الارواح التي حصدها الوباء الى 13915 ضحية، بعد اضافة 760 حالة وفاة جديدة.
وأشار رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي في مؤتمره الصحفي اليومي الذي أوردته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، الى أن عدد المتعافين بلغ 18278، بعد شفاء 1431 مريضا.
ونوه المسؤول الايطالي بأن ارتفاع الاصابات المسجلة اليوم عن يوم الثلاثاء الماضي (2107 اصابة، بينما أمس الاربعاء 2937 اصابة) يعود الى ارتفاع عدد مسحات الاختبار، حيث تم اجراء حوالي 40 ألف مسحة، ما يعادل 5 آلاف عملية اختبار اضافية عن اليومين الماضيين. وعليه-وفق بوريللي- فان الحالات الايجابية الجديدة المعلنة اليوم هي الاقل منذ شهر، حيث يتم اكتشاف حالة ايجابية واحد من 5ر8 اختبار للفيروس.-(بترا)

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