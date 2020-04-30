إيطاليا: 285 وفاة جديدة بكورونا يرفع الوفيات لنحو 28 ألفا

عمان – أعلنت السلطات الايطالية مساء الخميس، أنه تم تسجيل 285 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الى 27 ألفا و967 وفاة منذ بداية تفشي الجائحة في البلاد.

ووفق البيانات الجديدة صدرت عن هيئة الدفاع المدني، نقلتها وكالة آكي الإيطالية للأنباء، فإن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للاصابة بكوفيد-19 يبلغ 205 ألف و463 شخصا، بزيادة قدرها 1872 حالة ايجابية جديدة بين أمس واليوم.

ويبلغ اجمالي المتعافين من الوباء حتى اليوم 75 ألفا و945 ، بعد أن تماثل للشفاء خلال الـ24 الاخيرة 4 آلاف و693 شخصا.

وأعلنت السلطات الايطالية أنها اجرت في غضون الـ24 ساعة الاخيرة 68 ألفا و456 مسحة اختبار ليصل اجمالي الاختبارات الى مليون و979 ألفا و217.-(بترا)