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إيطاليا: 29 وفاة بـ “كورونا” وأكثر من ألف إصابة

منذ 49 دقيقة
"كورونا" في إيطاليا

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روما- تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ايطاليا ألف حالة مع وفاة 29 شخصا قضى ثمانية منهم في 24 ساعة بينهم ثلاثة في شمال البلاد، وفق ما اعلنت الحماية المدنية السبت.
ومنذ بدء تفشي الوباء قبل اسبوع، تبين أن 1128 شخصا يحملون الفيروس، لكن 52 في المئة منهم لم يظهروا اعراضا للمرض او اظهروا اعراضا محدودة، بحسب الحماية المدنية. (أ ف ب)

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