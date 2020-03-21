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إيطاليا: 800 وفاة جديدة بـ”كورونا” في عدد غير مسبوق بيوم واحد

منذ 18 دقيقة
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

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روما- سجلت ايطاليا السبت عددا قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا في 24 ساعة بلغ 793، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 4825 وفاة في شهر واحد، وفق ارقام الدفاع المدني.
كذلك، احصت السلطات الايطالية 6557 اصابة جديدة بالوباء في عدد قياسي آخر يثير القلق. وسجل العدد الاكبر من الوفيات (546) في منطقة لومبارديا (شمال) اضافة الى نحو نصف المصابين الجدد. (أ ف ب)

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