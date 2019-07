إيغهالو يضع حداً لمسيرته الدولية مع نيجيريا

ابوجا (نيجيريا) – أعلن النيجيري أوديون إيغهالو، اعتزال اللعب الدولي بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر، حيث تصدر ترتيب الهدافين بـ 5 أهداف ساهم من خلالها باحتلال بلاده المركز الثالث.

وخرجت نيجيريا – المتوجة باللقب القاري 3 مرات آخرها عام 2013 – من نصف النهائي بهدف قاتل للجزائري رياض محرز منح فريقه الفوز 2-1، قبل تتويج “محاربي الصحراء” باللقب بالفوز على السنغال 1-0، أما نيجيريا، فاحتلت المركز الثالث بفوزها على الخاسرة الثانية في نصف النهائي، تونس، بهدف نظيف سجله إيغهالو نفسه.

Congrats to Odion Ighalo, #AFCON2019 golden boot winner with 5 goals. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Sadly, he is also reportedly retiring from International Football. 💔

What a way to retire. 👏👏

Where does Ighalo rank among the Nigerian greats?#NairaBetAt10 #SoarSuperEagles pic.twitter.com/6JgGUa0Xjx

— NairaBET (@NairaBET) July 20, 2019