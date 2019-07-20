إيغهالو يضع حداً لمسيرته الدولية مع نيجيريا

ابوجا (نيجيريا) – أعلن النيجيري أوديون إيغهالو، اعتزال اللعب الدولي بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر، حيث تصدر ترتيب الهدافين بـ 5 أهداف ساهم من خلالها باحتلال بلاده المركز الثالث.

وخرجت نيجيريا – المتوجة باللقب القاري 3 مرات آخرها عام 2013 – من نصف النهائي بهدف قاتل للجزائري رياض محرز منح فريقه الفوز 2-1، قبل تتويج “محاربي الصحراء” باللقب بالفوز على السنغال 1-0، أما نيجيريا، فاحتلت المركز الثالث بفوزها على الخاسرة الثانية في نصف النهائي، تونس، بهدف نظيف سجله إيغهالو نفسه.

Congrats to Odion Ighalo, #AFCON2019 golden boot winner with 5 goals. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Sadly, he is also reportedly retiring from International Football. 💔

What a way to retire. 👏👏

Where does Ighalo rank among the Nigerian greats?#NairaBetAt10 #SoarSuperEagles pic.twitter.com/6JgGUa0Xjx — NairaBET (@NairaBET) July 20, 2019

وقال المهاجم البالغ 30 عاما في بيان السبت: “لقد أمضيت رحلة مذهلة خلال الأعوام الخمسة مع المنتخب، لكن بعد استشارات مطلوبة ومعمقة مع عائلتي، قررت أن الوقت حان لاعتزال اللعب الدولي”.

وأضاف مهاجم فريق شنغهاي شينهوا الصيني: “حان وقت التركيز على كرة القدم على مستوى الأندية، ومنح اللاعبين الشبان فرصة التعلم والنمو”.

وكاد المهاجم يرحل عن صفوف منتخب “سوبر إيغلز”، بعد مونديال روسيا 2018، إذ تعرض لانتقادات قاسية وصلت الى حد التهديد بالقتل، لكنه بقي بتحفيز من مدربه الألماني غرنوت رور، الذي قال اللاعب في بيانه اليوم أنه وقف الى جانبه في مواجهة كل الظروف.

وقدم إيغهالو أداء لافتا مع نيجيريا في أمم إفريقيا 2019، لاسيما في مباراة الدور ثمن النهائي ضد حاملة اللقب الكاميرون، اذ قاد فريقه للفوز 3-2 بتسجيل هدفين وتمريرة حاسمة لصاحب الثالث أليكس أيووبي، وشارك إيغهالو في 35 مباراة دولية مع المنتخب سجل خلالها 16 هدفا. (أ ف ب)