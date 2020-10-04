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إيفانكا تنشر صورة لوالدها من داخل المستشفى: “لا يلين” -(صورة)

منذ 36 دقيقة
إيفانكا ترامب

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واشنطن- نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، صورة له أثناء وجوده في مستشفى عسكري نقل إليه إثر الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي.

وقالت إيفانكا في تغريدة لها على حسابها في تويتر مرفقة بالصورة: “لا شيء يمكن أن يمنعه (ترامب) من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين”.

وبدا ترامب في الصورة وهو يتابع العمل كالمعتاد، إذ كان يراجع ملفات كانت موضوعة فوق طاولة في إحدى غرف الاجتماعات بالمستشفى الذي يرقد فيه حاليا. وظهر ترامب في الصورة وحده في الغرفة بلا مساعدين.

لكن الأمر غير الطبيعي في الصورة ظهور ترامب مترديا قميصا أبيض، على غير عادته في العمل، إذ يحرص على ارتداء البدلات الرسمية مع ربطة العنق

وحتى عند الإعلان عن إصابته وزوجته ميلانيا ترامب، حرص الرئيس الأميركي البالغ من العمر (74 عاما) على ارتداء ملابس رسمية عند نقله إلى مستشفى “والتر ريد” العسكري في ولاية ميرلاند القريبة من واشنطن.

وكان ترامب قد ظهر في فيديو قصير الليلة الماضي، قال خلاله إنه شعر بالتعب إثر إصابته بفيروس كورونا، لكنه بات يتحسن حاليا.

واعتبر ترامب في مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه في “تويتر”، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى، أن الأيام المقبلة ستكون “الاختبار الحقيقي” في معركته مع فيروس كورونا.

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