إيفانكا تنشر صورة لوالدها من داخل المستشفى: “لا يلين” -(صورة)

نشرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، صورة له أثناء وجوده في مستشفى عسكري نقل إليه إثر الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي. . وقالت إيفانكا في تغريدة لها على حسابها في تويتر مرفقة بالصورة: "لا شيء يمكن أن يمنعه (ترامب) من العمل من أجل الشعب الأميركي. لا يلين". , , , #الغد #ايفانكا_ترامب #دونالد_ترامب #ميلانيا_ترامب #Trump #IvankaTrump #donaldtrump #Melaniatrump