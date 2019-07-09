إيفرتون يستهدف التعاقد مع مالكوم

عمان – الغد – كشفت العديد من التقارير الإخبارية ، أن نادي إيفرتون الإنجليزي يتفاوض للتعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم، المحترف في صفوف برشلونة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميلي” البريطانية في عددها الإلكتروني الصادر الثلاثاء، أن النادي الإنجليزي يعرض مبلغ 41 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي صاحب الـ22 ربيعا.

Everton entra na briga pelo atacante brasileiro Malcom, diz jornal https://t.co/POTmFnRNkI pic.twitter.com/CsxRlvHRoe — globoesportecom (@globoesportecom) July 9, 2019

ولم يقنع أداء مالكوم المدير الفني للبرسا، إرنستو فالفيردي، ليفشل في حجز مكانه كأساسي في قوام الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد اشترى مالكوم في صيف العام 2018 بنفس القيمة، بعد موسمين قضاهما في صفوف بوردو الفرنسي، أول تجربة احترافية له في أوروبا بعدما تأهل في صفوف كورينثيانز البرازيلي.