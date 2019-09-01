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إيفرتون يفوز على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة واحدة

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مدن – أحرز ريتشارليسون هدفين وهز أليكس أيوبي الشباك لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ليفوز إيفرتون 3-2 على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز في مباراة مثيرة باستاد جوديسون بارك اليوم الأحد.

وأهدى ولفرهامبتون هدف التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة الخامسة بعد خطأ دفاعي من كونور كودي والحارس روي باتريسيو لتتهيأ الكرة أمام ريتشارليسون ليضعها في المرمى.

ورد إيفرتون الهدية بعد ذلك بأربع دقائق بعدما أرسل آداما تراوري تمريرة عرضية منخفضة أوقفها المدافع شيموس كولمان أمام مرماه ليدرك مروان سايس التعادل.

وأعاد أيوبي التقدم لإيفرتون بعد ذلك بثلاث دقائق بعدما قفز ليقابل تمريرة جيلفي سيجورسون بضربة رأس إلى داخل مرمى باتريسيو.

وبعد التأهل إلى أدوار المجموعات في الدوري الأوروبي يوم الخميس بتغلبه 5-3 في النتيجة الإجمالية على تورينو بدا ولفرهامبتون مرهقا في الشوط الثاني إلى أن أدرك راؤول خيمنيز التعادل بضربة رأس.

وحسم ريتشارليسون فوز إيفرتون قبل عشر دقائق من النهاية بعدما قفز أعلى من ويلي بولي ليمنح صاحب الأرض التقدم للمرة الثالثة. – (رويترز)

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