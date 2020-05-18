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إيفرتون يُعيد قيمة بطاقات حضور المباريات المتبقية من الموسم لجماهيره

منذ 48 دقيقة

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لندن – أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي أنه سيعيد أموال بطاقات حضور المباريات المتبقية من الموسم لجماهيره في ظل “تزايد احتمالية إقامة المباريات بدون جمهور”.

وعرض النادي أيضا على الجماهير إمكانية التبرع بقيمة التذاكر إلى النادي أو لأعمال خيرية يقدمها النادي للمجتمع.

وقال في بيان: “تم إدخال هذه الخيارات كنتيجة لطلبات مجموعة من المشجعين الذين أرادوا دعم الأعمال الخيرية للنادي”، ويمكن للجماهير أيضا استخدام المال في تلك البطاقات لتمويل جزء من بطاقات حضور مباريات الموسم المقبل، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المباريات ستقام بجمهور أو من دونه.

وتم إيقاف البريميرليغ في شهر آذار (مارس) الماضي ولا يزال في منافساته 92 مباراة. وستجتمع الأندية العشرين في المسابقة الاثنين للتصويت على عودة التدريبات على مدار الأسبوع. (إفي)

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