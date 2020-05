إيفرتون يُعيد قيمة بطاقات حضور المباريات المتبقية من الموسم لجماهيره

لندن – أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي أنه سيعيد أموال بطاقات حضور المباريات المتبقية من الموسم لجماهيره في ظل “تزايد احتمالية إقامة المباريات بدون جمهور”.

وعرض النادي أيضا على الجماهير إمكانية التبرع بقيمة التذاكر إلى النادي أو لأعمال خيرية يقدمها النادي للمجتمع.

2019/20 Season Tickets – STHs will be given the following options:

1. Pro-rata refund for the 5 remaining home matches.

2. Using the refund as a credit towards next season

3. Donating part/full refund to @EITC

2020/21 Season Tickets – Deadline extendedhttps://t.co/gK8UxAjyj8

— Everton Fans' Forum (@EFC_FansForum) May 17, 2020