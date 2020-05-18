إيفرتون يُعيد قيمة بطاقات حضور المباريات المتبقية من الموسم لجماهيره

لندن – أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي أنه سيعيد أموال بطاقات حضور المباريات المتبقية من الموسم لجماهيره في ظل “تزايد احتمالية إقامة المباريات بدون جمهور”.

وعرض النادي أيضا على الجماهير إمكانية التبرع بقيمة التذاكر إلى النادي أو لأعمال خيرية يقدمها النادي للمجتمع.

2019/20 Season Tickets – STHs will be given the following options:

1. Pro-rata refund for the 5 remaining home matches.

2. Using the refund as a credit towards next season

3. Donating part/full refund to @EITC 2020/21 Season Tickets – Deadline extendedhttps://t.co/gK8UxAjyj8 — Everton Fans' Forum (@EFC_FansForum) May 17, 2020

وقال في بيان: “تم إدخال هذه الخيارات كنتيجة لطلبات مجموعة من المشجعين الذين أرادوا دعم الأعمال الخيرية للنادي”، ويمكن للجماهير أيضا استخدام المال في تلك البطاقات لتمويل جزء من بطاقات حضور مباريات الموسم المقبل، رغم أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المباريات ستقام بجمهور أو من دونه.

وتم إيقاف البريميرليغ في شهر آذار (مارس) الماضي ولا يزال في منافساته 92 مباراة. وستجتمع الأندية العشرين في المسابقة الاثنين للتصويت على عودة التدريبات على مدار الأسبوع. (إفي)