“إيفولفن وومن” يعقد شراكة مع “دي نور” لتوفير فرص العمل للنساء

دبي-أعلن “إيفولفن وومن”، وهو مشروع اجتماعي يعنى بتطوير مهارات النساء في البلدان النامية، عن شراكته الجديدة مع “دي نور” دبي؛ علامة المجوهرات الفاخرة عبر الإنترنت التي تحتفي بالأنوثة من خلال إبداعاتها وتعمل على تمكين المرأة ودعمها في شتى المجالات المهنية.

وتمتد الشراكة لعامين، ستعمل “دي نور” فيها على دعم السيدات من خلال برنامج “إيفولفن وومن” لتطوير المهارات الذي يركز على تطوير معارفهن وخبراتهن في قطاع الضيافة.

ووقع الاختيار على 3 مشاركات من غانا من برنامج “إيفولفن وومن”، وقد أكملن برنامج تدريب احترافيا لمدة خمسة أيام، إضافة إلى برنامج تدريبي عبر الإنترنت لمدة شهرين يركز على تطوير مهارات خدمة العملاء وتعميق المعرفة بقطاع الضيافة، إلى جانب تحسين المهارات اللازمة للأعمال الإدارية.

وبفضل الدعم الذي قدمته علامة “دي نور”، أسهم التدريب المخصص للنساء في تأمين وظائف بدوامٍ كامل في دبي. كما ستستضيف “دي نور” جلسات حوارية تشارك فيها النساء الملتحقات بالبرنامج؛ حيث ستتيح هذه الجلسات لهن فرصة التواصل مع عملاء الشركة بما يسهم في دعم مسيرة تطورهن المهنية طوال فترة التدريب.

ومن خلال الشراكة مع مجموعة من حكومات الدول النامية، تسعى “إيفولفن وومن” إلى تحديد المناطق التي تسجل نسبة بطالة عالية للنساء اللواتي حالت الظروف دون تطوير مهاراتهن المهنية وحصولهن على فرص عمل. ثم تعمل الشركة عن كثب مع القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للنساء لتطوير وتعزيز مهاراتهن في قطاع الضيافة، ومساعدتهن على العثور على وظائف مناسبة وحتى بدء مشاريع تجارية خاصة بهن في بلدانهن الأصلية.

وفي تعليقها على ذلك، قالت آسيا ريشيو، مؤسسة مشروع “إيفولفن وومن”: “تلعب المشاريع التي تسهم في تمكين المرأة دوراً حيوياً في تطوير المجتمع. وتماشياً مع شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام (الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة: المرأة هي دعم الأمة)، يسعدنا العمل مع شركات مثل “دي نور”، شريك يقدر أهمية تعليم المرأة والنهوض بدورها. ونتطلع إلى تحقيق إنجازات تفخر بها النساء اللواتي نعمل معهن في سبيل ضمان حصولهن على فرص عمل أفضل لتحسين حياتهن وحياة أسرهن ومجتمعاتهن ككل”.