أولمبيا (اليونان) – أقيم الخميس حفل إيقاد الشعلة الأولمبية الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 في مدينة أولمبيا اليونانية القديمة، وسط اجراءات غير مسبوقة شملت منع حضور الجمهور، بعدما سجلت البلاد أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاءت ممثلة ترتدي الزي التقليدي القديم لقسيسة يونانية، الشعلة مستعينة بأشعة الشمس المنعكسة على مرآة، لتطلق رحلة الشعلة في اليونان قبل تسليمها الى منظمي دورة طوكيو في 19 آذار/مارس.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: “اليوم هو بداية رحلة الشعلة الاولمبية الى اليابان، عندما تعود الشعلة الى طوكيو بعد 56 عاما، سيضيء الأمل الطريق في كل أنحاء البلاد”، في اشارة الى استضافة طوكيو لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثانية بعد عام 1964.

وتسعى اليابان من خلال الاولمبياد المقرر إقامته بين 24 تموز/يويو والتاسع من آب/أغسطس، أن تظهر للعالم أنها استعادت ابداعها وطاقتها المبتكرة، اضافة الى تسليط الضوء على إعادة الاعمار بعد الزلزال المدمر والتسونامي اللذين ضربا مدينة فوكوشيما عام 2011.

وقال باخ: “ستظهر اليابان ابتكارها الرائد وطاقتها الابداعية غير المحدودة فيما يتعلق بالاستدامة، التكنولوجيا والنمو الذي يشكل الانسان ركنا أساسيا فيه”، وأن الألعاب “ستكون مجددا رمزا للأمل والثقة لكل الشعب الياباني”.

ولكن مع الفوضى التي يسببها فيروس “كوفيد-19” في الرياضة حول العالم، تحوم شكوك حول إمكانية إقامة الألعاب في موعدها من عدمها، ولا يزال المنظمون يشددون على ان الاستعدادات تمضي كما هو مقرر، بينما سبق للجنة الأولمبية وباخ التأكيد انه لم يتم البحث حتى الآن بشأن إلغاء أو إرجاء الحدث العالمي.

