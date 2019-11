برلين – أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الأربعاء، إيقاف الأرجنتيني ديفيد أبراهام قائد فريق اينتراخت فرانكفورت سبعة أسابيع، لدفعه مدرب فرايبورغ كريستيان شترايخ وطرحه أرضا خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري المحلي.

وفرضت محكمة تابعة للاتحاد عقوبة الإيقاف وغرامة قدرها 25 ألف يورو على اللاعب لإدانته بـ “الاعتداء على منافس”، بعدما قام بدفع المدرب بكتفه خارج خط الملعب، ما كلفه بطاقة حمراء خلال مباراة الفريقين ضمن المرحلة الحادية عشرة الأحد، والتي انتهت بفوز فرايبورغ بنتيجة 1-0.

ولن يتمكن أبراهام من اللعب في الدوري المحلي قبل نهاية العام الحالي، نظرا لأن العقوبة بين 10 تشرين الثاني (نوفمبر) و29 كانون الأول (ديسمبر).

Incredible scenes in the Bundesliga match today involving Freiburg and Frankfurt. Frankfurt defender David Abraham ran into the opposition's manager Christian Streich and was sent off for doing so!

Absolutely disgusting no need for it no matter what had happened.#Bundesliga pic.twitter.com/9KiFZ7FYZx

