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إيقاف أحد العاملين في صيدلية لتلاعبه بأسعار الكمامات ومواد التعقيم في جنوب عمان

منذ دقيقة واحدة
كمامات -تعبيرية

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عمان – أكد متصرف لواء الجيزة محمد العون، اليوم الأربعاء، إيقاف أحد العاملين في صيدليات اللواء نتيجة تلاعبه بأسعار الكمامات ومواد التعقيم.
وقال العون لـ(بترا)، إنه تم إغلاق عدد من المحلات والمؤسسات التي شملها القرار الحكومي بالعطلة الرسمية لكنها لم تلتزم به، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة في مكافحة فيروس كورونا.
ودعا المواطنين في لواء الجيزة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات والتواصل فوراً مع غرفة عمليات المتصرفية على الهاتف (064460324-0799076860).–(بترا)

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