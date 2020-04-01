آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

إيقاف الإيطالي إيانوني 18 شهرا لتعاطيه المنشطات

موتو جي بي

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس – أعلنت المحكمة التأديبية الدولية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية الأربعاء إيقاف الدراج الايطالي أندريا إيانوني لمدة 18 شهرا بعدما أظهرت نتيجة الفحوصات التي خضع لها، تعاطيه مواد منشطة محظورة.
وتستمر فترة إيقاف دراج أبريليا حتى 16 حزيران/يونيو 2021، اذ ان فترة الإيقاف تأتي بمفعول رجعي يأخذ في الاعتبار توقيفه الاحتياطي منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي مع بدء التحقيقات في هذه القضية.
وذكر قرار المحكمة أن الفحوصات التي خضع لها الدراج الإيطالي (30 عاما) على هامش سباق الفئة الأولى “موتو جي بي” في جائزة ماليزيا الكبرى في سيبانغ في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أظهرت وجود مادة “بروبيونات الدروستانولون”، وهي من الستيرويد الاندروجيني المنشط المحظور من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (“وادا”) وقوانين المنشطات للاتحاد الدولي للدرجات النارية.
وتم إلغاء النتيجة التي حققها إيانوني في السباقين الأخيرين لموسم 2019 في ماليزيا وفالنسيا الإسبانية، من دون ان يؤثر ذلك على مركزه السادس عشر في الترتيب العام النهائي لبطولة 2019.

– (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

إلغاء بطولة ويمبلدون بسبب كورونا

منذ 27 دقيقة

تعليق مباريات دوري أبطال أوروبا حتى إشعار آخر

منذ 33 دقيقة

أستون مارتن تشارك في بطولة للفورمولا 1 العام المقبل

منذ ساعتين

رابطة الدوري الإنجليزي لا تعلم موعد استئناف البريميير ليغ

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock