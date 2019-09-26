إيقاف الاسترالي كيريوس 16 اسبوعا مع وقف التنفيذ المشروط

باريس – أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الخميس، إيقاف لاعب كرة المضرب الأسترالي نيك كيريوس 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ المشروط ووضعه تحت المراقبة لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية بقيمة 25 ألف يورو، بسبب سلوكه السيئ في الملاعب خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أنه: “سيتم رفع عقوبة الإيقاف بعد 6 أشهر من الاختبار بشرط أن يلتزم كيريوس بمعايير معينة خلال هذه الفترة، مثل احترام رسالة قواعد السلوك، والحصول على دعم من مدرب ذهني في الدورات وبمساعدة أخصائي في السلوك خلال الفترة غير التنافسية”.

Nick Kyrgios is on probabtion 🤐https://t.co/6whJOwi1kC — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) September 26, 2019

وتأتي هذه العقوبة الجديدة عقب التحقيق الذي تم فتحه بسبب سلوك المصنف 27 عالميا حاليا خلال مباراته في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز، في آب (أغسطس) الماضي ضد الروسي كارين خاتشانوف.

وتم تغريم كيريوس سابقا بمبلغ 113 ألف دولار بسبب “مغادرته الملعب دون إذن، وكلامه البذيءً وسلوكه غير الرياضي تجاه خصمه”، لكن رابطة اللاعبين المحترفين قررت تمديد تحقيقها بسبب سوابق اللاعب الأسترالي البالغ من العمر 24 عاما. (أ ف ب)