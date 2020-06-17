إيقاف الاميركي كولمان الاسرع في العالم لتغيبه عن اختبارات المنشطات

لوس انجليس – أوقف بطل العالم الحالي في سباق 100م العداء الأميركي كريستيان كولمان “عن المشاركة في اي مسابقة او نشاط” لخرقه مجددا قوانين مكافحة المنشطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات، ما قد يعرّضه للغياب عن الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وكان كولمان (24 عاما) قد نجا العام الماضي من الابعاد عن مونديال الدوحة 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات في العامين 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها الى محاولتين فاشلتين.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ — Christian Coleman (@__coleman) June 16, 2020

واشارت وحدة النزاهة، ذراع الاتحاد الدولي لالعاب القوى المعني بقضايا المنشطات، الى ان كولمان “موقوف موقتا عن المشاركة في اي مسابقة او نشاط”، حيث كان كولمان، وصيف بطل العالم 2017 وحامل الرقم العالمي في سباق 60 م داخل قاعة (6,34 ثوان)، قد أعلن مساء الثلاثاء انه تغيب مجددا عن اختبار منشطات في كانون الاول (ديسمبر) 2019 متوقعا ايقافه من قبل وحدة النزاهة، بسبب خرقه القوانين 3 مرات في فترة 12 شهرا.

وقال كولمان انه اعترض دون جدوى لمدة 6 أشهر على حكم لوحدة النزاهة لالعاب القوى بأنه تخلف عن اختبار في كانون الاول (ديسمبر) 2019: “الآن قد يؤدي هذا الامر الى ايقافي جراء غيابات أخرى حدثت قبل أكثر من عام”.

ويخضع رياضيو النخبة في جميع مسابقات العاب القوى الى واجبات صارمة لتحديد اماكن تواجدهم (العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات)، مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة والمكان من اجل الخضوع لفحص مفاجىء عن المنشطات، واذا تخلف اي رياضي عن القيام بهذه الواجبات 3 مرات في مدى عام واحد، فإنه يواجه عقوبة الايقاف لمدة سنتين. (أ ف ب)