إيقاف الاميركي كولمان الاسرع في العالم لتغيبه عن اختبارات المنشطات

لوس انجليس – أوقف بطل العالم الحالي في سباق 100م العداء الأميركي كريستيان كولمان “عن المشاركة في اي مسابقة او نشاط” لخرقه مجددا قوانين مكافحة المنشطات في ما يخص مكان تواجده وتغيبه عن الاختبارات، ما قد يعرّضه للغياب عن الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

وكان كولمان (24 عاما) قد نجا العام الماضي من الابعاد عن مونديال الدوحة 2019 لمخالفته القوانين ثلاث مرات في العامين 2018 و2019، إذ نجح في تقليصها الى محاولتين فاشلتين.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ

— Christian Coleman (@__coleman) June 16, 2020