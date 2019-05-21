إيقاف التعبيد في الصريح وحواره حتى الانتهاء من تجديد شبكات المياه

أحمد التميمي

إربد- قال رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، أن البلدية نفذت خلال شهر واحد ما يقارب 250 ألف متر مربع فتوحات للشوارع داخل حدود مجلس محلي الحصن.

وأكد بني هاني، أن هذا الرقم يسجل إنجازا كبيرا، خاصة أنه جاء بفترة زمنية قصيرة، وقامت البلدية خلالها بفتح شوارع بمساحة تقارب الربع مليون متر مربع بهدف إيصال الخدمات لجميع السكان وفي منطقة واحدة.

وأضاف، أنه تم اتخاذ قرار مجلس بلدي قبل فترة قصيرة بتنفيذ عطاء خلطة اسفلتية ساخنة بما يقارب الـ 30 ألف متر داخل الحصن كذلك، وتحديد الشوارع المنوي تعبيدها وفق دراسات فنية متخصصة حددت الأولويات في المنطقة.

وأكد بني هاني، أن البلدية تقدم الخدمات في الحصن بشكل مستمر كباقي المناطق وخاصة فيما يتعلق بصيانة وتركيب وحدات الإنارة، حسب الحاجة وصيانة الطرق ورش المبيدات الحشرية بشكل دوري، بالإضافة للحفاظ على البيئة وحملات النظافة فيها بشكل مستمر بالتوازي مع عمل القسم البيئي اليومي في المنطقة.

وأشار، إلى انه وبخصوص منطقتي الصريح والحصن فقد تعذر العمل بتعبيد الشوارع بهما خلال هذه الفترة، نظراً لوجود مشروع تغيير شبكة المياه، وأن البلدية لا تستطيع العمل بتزفيت الشوارع قبل انتهاء المشروع، باستثناء بعض الشوارع المهمة، والتي لا يمكن التغاضي عن حالها وسيتم عمل صيانة لها لحين انتهاء المشروع، مثل شارع الترخيص والذي عملت البلدية على إنقاذه بعد أن وصل لمرحلة متهالكة جدا.

وأكد بني هاني، أن جميع الخدمات توزع على المناطق والمجالس المحلية بعدالة ووفق موازنة البلدية، وانه لا يمكن للمجلس البلدي أن يحابي أي منطقة على حساب الأخرى.

وأوضح، أن البلدية تعمل على التدخل في عدد محدود من الشوارع التي لا تحتمل التأخير وتعمل على صيانتها مثل ما قامت به البلدية في الشارع المؤدي إلى مركز ترخيص الصريح، بعد أن بات الشارع بحاجة ماسة لإجراء بعض الصيانة عليه وكان بوضع لا يحتمل التأخير خاصة مع الزخم المروري الكبير عليه.

ونوه إلى أن باقي الخدمات لا تنقطع عن هذه المناطق، وخاصة فيما يتعلق بأعمال النظافة والبيئة والزراعة ورش المبيدات الحشرية وغيرها من الخدمات اليومية التي تقدمه البلدية لجميع المناطق التابعة لها.

كما أكد أن هذا العام سيشهد تنفيذ العديد من عطاءات الخلطات الإسفلتية الساخنة في معظم مناطق المدينة وشوارعها الرئيسية، سواء كان ذلك داخل مدينة إربد أو في مناطقها الخارجية.