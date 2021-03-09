إيقاف التعليم الوجاهي في الجامعات

عمان -الغد – قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي محمد أبو قديس إن مجلس التعليم العالي قرر ايقاف التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي ولجميع المساقات والتي تم استثناءها سابقا.
ويشمل قرار تعليق التعليم الوجاهي طلبة المراحل السريرية للكليات الطبية الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض اعتبارا من يوم غد الأربعاء.
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