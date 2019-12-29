إيقاف العداء الكيني كيتوارا لمدة 16 شهرا بسبب المنشطات

مدريد – قضت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى بإيقاف العداء سامي كيتوارا، بطل العالم في نصف الماراثون مع الفريق الكيني في العام 2010، لمدة 16 شهرا بسبب المنشطات.

وتأتي هذه العقوبة بعدما جاءت فحوصات العداء الكيني إيجابية في اختبار منشطات خضع له في آذار (مارس) الماضي أثناء ماراثون سيول، الذي حصل فيه على المركز السابع بزمن بلغ ساعتين وتسع دقائق و52 ثانية.

وأثبت ذلك الاختبار أن كيتوارا (33 عاما) تناول عقار تيربوتالين الذي يستخدم في علاج الربو، وأعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى أن العداء قبل العقوبة ولن يطعن عليها، في ما أوضح كيتوارا أنه تناول هذا العقار دون أن يعلم أنه محظور، إلا إذا كان هناك تصريح بذلك. (إفي)