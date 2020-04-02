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إيقاف العمل بالتصاريح الورقية كافة اعتبارا من مساء اليوم

منذ 49 دقيقة

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عمان- الغد– أعلنت مديرية الامن العام انه واعتبارا من الساعة السادسة من مساء هذا اليوم سيتم وقف التعامل بتصاريح الحركة والتنقل الورقية واعتماد التصاريح الالكترونية لذلك.
بالاضافة الى ذلك سيتم التأكد من التصاريح الالكترونية من خلال اجهزة خاصة وزعت على كافة الدوريات للتأكد من صلاحية التصريح وسلامتها والاوقات المسموح لحاملها بالحركة ، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون .

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