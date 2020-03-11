إيقاف العمل ببصمة الدوام لموظفي الجامعات الرسمية

عمان – قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، إيقاف العمل ببصمة الدوام في الجامعات الرسمية كافة، واستبدالها بكشف دوام خطي من خلال الإدارات المعنية وحتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الإجراءات، حسب قرار الوزير، بناءً على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وحرصاً على السلامة العامة ولتعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.-(بترا)