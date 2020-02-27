إيقاف المياه عن 11 منزلا بالزرقاء احترازيا

الزرقاء)- أوقفت كوادر شركة “مياهنا ” بالتعاون مع كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء ضخ المياه احترازيا عن 11منزلاً بسبب تغير بنوعية المياه بمنطقة محدودة.

وقال مدير مديرية صحة الزرقاء الدكتور محمد الطحان بتصريح صحفي، إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء تحركت في ساعة متأخرة من مساء أمس الى شارع قاسم بولاد وسط الزرقاء بسبب ورود شكوى حول تغير نوعية المياه وقامت كوادر شركة “مياهنا ” بفك عدادات 11 منزلاً وقطع خط المياه احترازيا عنها.

واشار الدكتور الطحان الى ان الكوادر الصحية قامت باجراء مسح بيئي للمناطق المجاورة لمنطقة التلوث وعمل الفحوص اللازمة للتأكد من نظافة المياه ومطابقتها للشروط الصحية.(بترا)