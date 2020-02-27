الزرقاءالسلايدر الرئيسيمحافظات

إيقاف المياه عن 11 منزلا بالزرقاء احترازيا

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الزرقاء)- أوقفت كوادر شركة “مياهنا ” بالتعاون مع كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء ضخ المياه احترازيا عن 11منزلاً بسبب تغير بنوعية المياه بمنطقة محدودة.
وقال مدير مديرية صحة الزرقاء الدكتور محمد الطحان بتصريح صحفي، إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء تحركت في ساعة متأخرة من مساء أمس الى شارع قاسم بولاد وسط الزرقاء بسبب ورود شكوى حول تغير نوعية المياه وقامت كوادر شركة “مياهنا ” بفك عدادات 11 منزلاً وقطع خط المياه احترازيا عنها.
واشار الدكتور الطحان الى ان الكوادر الصحية قامت باجراء مسح بيئي للمناطق المجاورة لمنطقة التلوث وعمل الفحوص اللازمة للتأكد من نظافة المياه ومطابقتها للشروط الصحية.(بترا)

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء يتسلّم التقرير الأول للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

منذ 3 دقائق

الرزاز: موقع حجر صحي بديل للحالات المشتبه بإصابتها بالكورونا – فيديو

منذ 23 دقيقة

السفير الحمود يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفيتنامي

منذ 57 دقيقة

السعودية: تعقيم الحرم المكي 4 مرات يوميا لسلامة قاصديه -فيديو

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock