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إيقاف ترديد “صلوا في بيوتكم” ابتداء من آذان فجر السبت

منذ ساعتين

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عمان –قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري، إنه سيتم إيقاف ترديد كلمة ” صلوا في بيوتكم ” ابتداء من أذان فجر يوم السبت، في ظل التخفيف من إجراءات الحظر وفتح العديد من القطاعات.
وأضاف في تصريح صحفي لوكالة الإنباء الأردنية (بترا)، ان الإجراءات الوقائية التي عملت عليها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، غير مرتبطة بقرار فتح المساجد وستبقى الإجراءات كما هي بجميع مساجد المملكة حفاظا على السلامة العامة.
إلى ذلك، أكد الحياري أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات، في صلاة وخطبة الجمعة اليوم، لافتا إلى أن المواطنين أبدوا التزاما بالتعليمات والإرشادات التي أعلنت عنها الوزارة، داعياً الى الاستمرار بالالتزام لتبقى المساجد مفتوحة يعمها الأمن والسكينة والطمأنينة.

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