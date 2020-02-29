إيقاف حارس مرمى ليدز 8 مباريات بسبب العنصرية

لندن – أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حارس مرمى ليدز يونايتد من الدرجة الأولى، كيكو كاسيا، لمدة 8 مباريات بسبب شتائم عنصرية بحق مهاجم تشارلتون أتلتيك البريطاني الكونغولي جوناثان ليكو، وذلك خلال مباراة الفريقين في أيلول (سبتمبر) الماضي.

ونفى الإسباني أن يكون وجه شتائم عنصرية لمهاجم تشارلتون، لكن لجنة مستقلة وجدت أنه مذنب، ففرضت عليه أيضا غرامة مالية بقيمة 60 ألف جنيه استرليني (نحو 70 ألف يورو) كما سيتعين عليه الخضوع لتكوين تربوي.

ووقعت الحادثة عندما حل ليدز يونايتد ومدربه الارجنتيني مارسيلو بييلسا ضيوفا على تشارلتون أتلتيك في المباراة التي خسروها 0-1 في 28 أيلول (سبتمبر) الماضي.

EXCLUSIVE: Banned Leeds goalkeeper Kiko Casilla allegedly called Charlton forward Jonathan Leko "n*****" |@MirrorDarren https://t.co/kKcGYORVHq pic.twitter.com/QncBZxu43E — Mirror Football (@MirrorFootball) February 28, 2020

وقال نادي ليدز في بيان: “لا نتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز في نادينا، نحن رواد بمكافحة التمييز في مجتمعنا، من المهم أن نذكِّر أن كيكو نفى دائما تفوهه بأي تعليقات عنصرية، اللجنة التأديبية للاتحاد الإنجليزي اعتمدت في قرارها على الاحتمال وليس على الدلائل التي تدين كيكو”.

ويعتبر إيقاف كاسيا ضربة قوية لليدز الذي يصارع من أجل العودة إلى الدوري الممتاز، حيث يحتل النادي حاليا المركز الثاني في البطولة بفارق 4 نقاط خلف وست بروميتش ألبيون المتصدر و5 نقاط أمام فولهام الثالث.

وخاض كاسيا – الذي انضم الى صفوف ليدز يونايتد في كانون الثاني (يناير) 2019 قادما من ريال مدريد الإسباني – جميع مباريات فريقه هذا الموسم. (أ ف ب)