إيقاف دي ماريا 4 مباريات بتهمة البصق على مدافع مرسيليا

باريس – أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الاربعاء ايقاف الارجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان لأربع مباريات بتهمة البصق على الاسباني ألفارو غونزاليس مدافع مرسيليا خلال الـ “كلاسيكو” الذي جمع الفريقين في 13 الشهر الحالي.

كما أشارت الرابطة الى ان التحقيق الذي فُتح بحق غونزاليس بشأن مزاعم توجيهه إهانات عنصرية الى البرازيلي نيمار نجم سان جرمان، سيتم النظر فيه في 30 ايلول/سبتمبر خلال الاجتماع المقبل للجنة.

وقد التقطت عدسات الكاميرا مشاهد لدي ماريا، الذي لم يتم إقصاؤه في المباراة المثيرة التي شهدت نهايتها طرد خمسة لاعبين، وهو يبصق باتجاه غونزاليس من دون أن يصيبه.

وسيدخل ايقاف الدولي الارجنتيني (32 عاما) حيز التنفيذ في 29 الشهر الحالي لذا سيكون قادرا على المشاركة امام رينس هذا الاحد في المرحلة الخامسة، على أن يعود الى المنافسات في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر ضد رين.

وفي سياق آخر، اتهم نيمار مدافع مرسيليا انه وصفه بالقرد (“مونو” في الاسبانية) ما دفع باللجنة التأديبية الى الاعلان عن فتح تحقيق في المسألة في 16 الحالي.

ومن المتوقع ان يشمل التحقيق دراسة لكلام نيمار، الذي يُزعم أنه أطلق إهانات معادية للمثليين باتجاه ألفارو، وفقا لصور حللتها وسائل إعلام إسبانية، اضافة الى توجيهه تصريحات مهينة للياباني هيروكي ساكاي لاعب مرسيليا، بعدما أفاد مصدر مقرب من الاخير لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان النادي يملك فيديوهات تدين الدولي البرازيلي.

وتنص اللوائح التأديبية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم على ايقاف يصل الى عشر مباريات في حال وجود “سلوك عنصري أو تمييزي”.

وكانت اللجنة التأديبية أوقفت نيمار لمباراتين ولايفين كورزاوا مدافع سان جرمان ست مباريات لدفعه جوردان أمافي ظهير مرسيليا الذي اوقف بدوره ثلاث مباريات بعدما طردا معا مع نهاية المباراة.

كما تم ايقاف الأرجنتينيي لياندرو باريديس لاعب وسط سان جرمان مباراتين لاشتباكه مع موطنه داريو بينيديتو الذي عوقب بدوره بالايقاف لمباراة واحدة بعد أن طردا إثر إنذارين. (أ ف ب)