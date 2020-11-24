إيقاف ضخ المياه عن بعض مناطق السلط غدا

عمان- الغد- أعلنت وزارة المياه والري – سلطة المياه أنه سيتم إيقاف ضخ المياه عن بعض مناطق مدينة السلط وذلك يوم غد الأربعاء، من محطة نقب الدبور وذلك لغايات اصلاح الخطوط والمحابس داخل حرم المحطة واجراء الصيانة اللازمة.

وبينت الوزارة/ سلطة المياه بان “الايقاف سيبدأ من الساعة 8 صباحا الى 8مساء”.

وأشارت إلى اأن المناطق التي ستتأثر بالتوقف هي: “البقعان /العامريه /كفرهودا الرابح/البحيرة /سواده/المدينه الرياضيه /إسكان المهندسين /ضاحية الزهور داعية الاخوة المواطنين الى التعاون مع كوادر المياه التي تعمل لمصلحتهم”.