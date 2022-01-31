إيقاف عمل 6 مطاعم في الزرقاء بسبب المياه

قررت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء احترازياً، اليوم الاثنين، إيقاف 6 مطاعم عن العمل في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإيقاف الاحترازي للمطاعم الستة جاء بسبب استخدامها مياها غير مطابقة للقواعد الفنية لمياه الشرب والاستعمالات المنزلية والغذائية.

وأضاف عبد الفتاح أن المطاعم لن تواصل العمل إلا بعد تصويب أوضاعها وإجراء المسح الفني لعينات المياه وفحصها مخبرياً للتأكد من مطابقتها لمواصفات القاعدة الفنية لمياه الشرب وفقا لقانون الصحة العامة.