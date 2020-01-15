إيقاف فالفيردي مباراة واحدة بعد طرده في نهائي السوبر

مدريد – عوقب الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بالإيقاف مباراة واحدة بعد طرده أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم يوم الأحد الماضي، بسبب ارتكابه خطأ حاسما ساعد ناديه على التتويج باللقب.

وأسقط اللاعب الشاب البالغ من العمر (21 عاما) منافسه ألفارو موراتا المنفرد بالمرمى قرب نهاية الوقت الإضافي في نهائي كأس السوبر بالسعودية بعدما ارتكب خطأ عنيفا باستخدام القدمين معا.

وانتهت المباراة دون أهداف قبل أن يفوز ريال مدريد 4-1 بركلات الترجيح ليحرز اللقب، بينما وصف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو هذه اللقطة: “بأنها أهم لحظة في المباراة”.

Real Madrid: Federico Valverde cumplirá su sanción en LaLiga Santander tras la expulsión por falta sobre Álvaro Moratahttps://t.co/YgNW8lCtnq — Diario El Bocón (@elbocononline) January 15, 2020

وقال تقرير الحكم إن فالفيردي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بسبب منع فرصة واضحة للتسجيل، بينما قال الاتحاد الإسباني إن اللاعب سيعاقب بالإيقاف مباراة واحدة، حيث سيغيب فالفيردي، الذي يعد أحد أفضل لاعبي ريال مدريد هذا الموسم، عن مواجهة أشبيلية صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.

وسيعود فالفيردي إلى “الميرينغي” عند مواجهة بلد الوليد في الجولة التالية، وسيكون بوسعه أيضا اللعب ضد أتلتيكو في مباراة قمة جديدة في الأول من شباط (فبراير) المقبل. (أ ف ب)