إيقاف قبول الطلبة في تخصص دكتوراه “تغذية الإنسان والحميات” في الأردنية

تيسير النعيمات

عمان – قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها إيقاف قبول طلبة في تخصص (تغذية الانسان والحميات/ برنامج الدكتوراة) في الجامعة الأردنية.

وقرر المجلس في جلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور بشير الزعبي استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.

ووافق المجلس على تأجيل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية/ برنامج الماجستير على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تغذية الانسان والحميات/ برنامج البكالوريوس) وعلى تأجيل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (تغذية الانسان والحميات/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.

كما وافق على تأجيل البت في الاعتماد الخاص لتخصص (التمريض/ برنامج البكالوريوس)وعلى استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التمريض/ برنامج الماجستير) في الجامعة الهاشمية. وعلى استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات والبرامج (تصميم جرافيكي، تسويق، نظم معلومات إدارية، علوم مالية ومصرفية، هندسة اتصالات وحاسوب)في جامعة جدارا.

وقرر المجلس تخفيض الطاقات الاستيعابية للتخصصات والبرامج (علوم مالية ومصرفية، هندسة اتصالات وحاسوب)في جامعة جدارا وعلى استمرارية الاعتماد الخاص للتخصص(الأحياء والتكنولوجيا الحيوية/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الاميركية في مأدبا.

واجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص (إدارة الأعمال/ برنامج الماجستير) و في الاعتماد الخاص لتخصص (إدارة الأعمال/ برنامج البكالوريوس) وفي الاعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب/ برنامج البكالوريوس) في كلية طلال أبو غزاله الجامعية للابتكار.

وإعادة المجلس تشكيل مجلس أمناء كلية غرناطة.

الى ذلك وافق المجلس على رفع وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (الإسعاف الفوري/ برنامج الدبلوم المتوسط) المقدم من كلية الدفاع المدني/ كلية جامعية متوسطة عسكرية. وعلى الاستمرار في الاعتماد العام لكلية تدريب عمان كلية جامعية متوسطة.

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