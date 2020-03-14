إيقاف كافة الزيارات للسجون للوقاية من كورونا

عمان- الغد- اعلنت مديرية الامن العام اليوم انه واعتبارا من صباح يوم غدا سيتم ايقاف كافة الزيارات لمراكز الاصلاح والتاهيل لمدة اسبوعين، في اطار الاجراءات الوقائية المتبعة للحماية والوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على النزلاء داخل كافة مراكز الاصلاح والتأهيل بما تقتضيه مصلحتهم.

واكدت مديرية الامن العام في بيانها انه اتخذت كذلك كافة الاجراءات الوقائية الاخرى داخل مراكز الاصلاح والتاهيل من حيث اجراء الفحوصات لكافة المدخلين اليها والتاكد من صحتهم وسلامتهم اضافة الى توزيع كميات كافية من اجهزة الفحص الحرارية والمعقمات الطبية اضافة الى المحاضرات التوعوية للنزلاء وكيفية الوقاية من ذلك الفايروس.

واشارت المديرية الى انه وانسجاما مع السياسة الاصلاحية وضرورة ابقاء النزلاء على اتصال مع مجتمعهم الخارجي فقد صدرت التوجيهات بتوسيع خدمات الاتصالات الهاتفية للنزلاء مع ذويهم وبما لا يقل عن مكالمتين اسبوعيا .