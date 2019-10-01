إيقاف مدرب “مو فرح” السابق 4 سنوات بسبب قضايا منشطات

لوس انجليس – أوقفت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات ألبرتو سالازار، المدرب السابق المثير للجدل للعداء البريطاني مو فرح حامل أربع ذهبيات أولمبية في المسافات الطويلة، لمدة 4 سنوات بعد إدانته بانتهاكات مرتبطة بالمنشطات.

وأتى إيقاف المدرب البالغ من العمر 61 عاما بعد تحقيق للوكالة دام 4 سنوات ومعركة طويلة وراء أبواب موصدة. كما أدى الى سحب اعتماده من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة، فيما نفى سالازار التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيستأنف القرار.

وقالت الوكالة الأميركية أيضا أن جيفري براون، أخصائي الغدد الصماء والسكري في تكساس، الذي عالج العديد من رياضيي سالازار ضمن “مشروع أوريغون” المدعوم من شركة نايكي للتجهيزات الرياضية، أوقف أيضا لأربع سنوات، ونتيجة للإيقاف، قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى سحب بطاقة الاعتماد الخاصة بسالازار في بطولة العالم “بطلب من الاتحاد الاميركي”.

Alberto Salazar – one of the world's most famous athletics coaches – has been found guilty of doping violations. Here, Mark Daly – the BBC reporter whose Panorama programme sparked the investigations – reveals the inside story of Salazar's downfall: https://t.co/AYvvqZINZJ pic.twitter.com/Iziun9a2ra — BBC Sport (@BBCSport) October 1, 2019

وقال الاتحاد الاميركي في بيان حصلت وكالة (فرانس برس) على نسخة منه: “قام الاتحاد الاميركي باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل سحب بطاقة الاعتماد الخاصة بالسيد سالازار”، وأشادت الوكالة بالرياضيين الذين تحدثوا علانية عن القضية.

وقال ترافيس تيغارت الرئيس التنفيذي للوكالة: “لقد وجد الرياضيون في هذه الحالة الشجاعة للتحدث علانية، وفي نهاية المطاف كشفوا الحقيقة، بالعمل مع مشروع أوريغون، أظهر السيد سالازار والدكتور براون ان الفوز كان أكثر أهمية من صحة ومصلحة رياضيين أقسموا على حمايتهم”.

وأشارت الوكالة في بيانها، الى أن لجنتين تحكيميتين من ثلاثة أعضاء حددتا وجوب إيقاف سالازار وبراون بسبب “تدبير وتسهيل سلوك تنشيطي محظور”.

ويدير سالازار، الكوبي الأصل، مشروع نايكي أوريغون والذي كان فرح في عداد المشاركين فيه بين 2001 و2017. وتبين أنه هرَّب أو حاول تهريب هرمون التستوستيرون المحظور، أعطى رياضيين مواد منشطة تزيد عن الحد المسموح فيه، والعبث بعملية مراقبة التنشط لدى الرياضيين. (أ ف ب)