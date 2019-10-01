آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

إيقاف مدرب “مو فرح” السابق 4 سنوات بسبب قضايا منشطات

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لوس انجليس – أوقفت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات ألبرتو سالازار، المدرب السابق المثير للجدل للعداء البريطاني مو فرح حامل أربع ذهبيات أولمبية في المسافات الطويلة، لمدة 4 سنوات بعد إدانته بانتهاكات مرتبطة بالمنشطات.

وأتى إيقاف المدرب البالغ من العمر 61 عاما بعد تحقيق للوكالة دام 4 سنوات ومعركة طويلة وراء أبواب موصدة. كما أدى الى سحب اعتماده من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة، فيما نفى سالازار التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيستأنف القرار.

وقالت الوكالة الأميركية أيضا أن جيفري براون، أخصائي الغدد الصماء والسكري في تكساس، الذي عالج العديد من رياضيي سالازار ضمن “مشروع أوريغون” المدعوم من شركة نايكي للتجهيزات الرياضية، أوقف أيضا لأربع سنوات، ونتيجة للإيقاف، قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى سحب بطاقة الاعتماد الخاصة بسالازار في بطولة العالم “بطلب من الاتحاد الاميركي”.

وقال الاتحاد الاميركي في بيان حصلت وكالة (فرانس برس) على نسخة منه: “قام الاتحاد الاميركي باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل سحب بطاقة الاعتماد الخاصة بالسيد سالازار”، وأشادت الوكالة بالرياضيين الذين تحدثوا علانية عن القضية.

وقال ترافيس تيغارت الرئيس التنفيذي للوكالة: “لقد وجد الرياضيون في هذه الحالة الشجاعة للتحدث علانية، وفي نهاية المطاف كشفوا الحقيقة، بالعمل مع مشروع أوريغون، أظهر السيد سالازار والدكتور براون ان الفوز كان أكثر أهمية من صحة ومصلحة رياضيين أقسموا على حمايتهم”.

وأشارت الوكالة في بيانها، الى أن لجنتين تحكيميتين من ثلاثة أعضاء حددتا وجوب إيقاف سالازار وبراون بسبب “تدبير وتسهيل سلوك تنشيطي محظور”.

ويدير سالازار، الكوبي الأصل، مشروع نايكي أوريغون والذي كان فرح في عداد المشاركين فيه بين 2001 و2017. وتبين أنه هرَّب أو حاول تهريب هرمون التستوستيرون المحظور، أعطى رياضيين مواد منشطة تزيد عن الحد المسموح فيه، والعبث بعملية مراقبة التنشط لدى الرياضيين. (أ ف ب)

الوسوم

مقالات ذات صلة

هرنانديز: مبالغ سوق الانتقالات “غير معقولة”

منذ 7 دقائق

اوساكا: كرة المضرب “ليست علم صواريخ”

منذ 12 دقيقة

التونسية لغريبي تنتظر 8 سنوات لاستلام الميدالية الذهبية

منذ 40 دقيقة

مورينيو: الهزيمة ضد برشلونة كانت الأفضل في حياتي!

منذ 45 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock