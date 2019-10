إيقاف مدرب “مو فرح” السابق 4 سنوات بسبب قضايا منشطات

لوس انجليس – أوقفت الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات ألبرتو سالازار، المدرب السابق المثير للجدل للعداء البريطاني مو فرح حامل أربع ذهبيات أولمبية في المسافات الطويلة، لمدة 4 سنوات بعد إدانته بانتهاكات مرتبطة بالمنشطات.

وأتى إيقاف المدرب البالغ من العمر 61 عاما بعد تحقيق للوكالة دام 4 سنوات ومعركة طويلة وراء أبواب موصدة. كما أدى الى سحب اعتماده من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في الدوحة، فيما نفى سالازار التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه سيستأنف القرار.

وقالت الوكالة الأميركية أيضا أن جيفري براون، أخصائي الغدد الصماء والسكري في تكساس، الذي عالج العديد من رياضيي سالازار ضمن “مشروع أوريغون” المدعوم من شركة نايكي للتجهيزات الرياضية، أوقف أيضا لأربع سنوات، ونتيجة للإيقاف، قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى سحب بطاقة الاعتماد الخاصة بسالازار في بطولة العالم “بطلب من الاتحاد الاميركي”.

Alberto Salazar – one of the world's most famous athletics coaches – has been found guilty of doping violations.

