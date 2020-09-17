إيقاف نيمار مباراتين وفتح تحقيق بحق غونزاليس لمزاعم عنصرية

باريس – أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الاربعاء ايقاف البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان مباراتين على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في الكلاسيكو امام مرسيليا الاحد، مضيفة انها ستفتح تحقيقا بحق الاسباني ألفارو غونزاليس مدافع الاخير في اتهامات عنصرية بحق نيمار.

كما سيتم استدعاء الارجنتيني أنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 ايلول/سبتمبر بسبب مزاعم بأنه بصق على غونزاليس خلال خسارة سان جرمان 0-1، في مباراة انتهت بشجار كبير أدى الى طرد خمسة لاعبين.

وأعلنت الرابطة ايقاف لايفين كورزاوا مدافع سان جرمان ست مباريات لدفعه جوردان أمافي ظهير مرسيليا الذي اوقف بدوره ثلاث مباريات بعدما طردا معا مع نهاية المباراة.

كما تم ايقاف الأرجنتينيي لياندرو باريديس لاعب وسط سان جرمان مباراتين لاشتباكه مع موطنه داريو بينيديتو الذي اوقف مباراة واحدة بعد أن طردا إثر إنذارين.

وقال رئيس اللجنة التأديبية في الرابطة سيباستيان دونو بشأن المزاعم العنصرية لغونزاليس بحق نيمار “البراهين ليست كافية من أجل استدعاء اللاعبين”، مضيفا الى انه سيكون هناك تحليل دقيق في المشاهد بين الاسباني والبرازيلي.

وأكد أن الهدف هو تحديد “الذي حصل في الواقع والذي سُمع” مضيفا ان اللجنة ستتخذ قرارها بناء على “براهين موضوعية وملموسة”.

وشهد الكلاسيكو توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين أرغم الحكم على إشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الاول، وتسع في الثاني.

وزادت حدة التوتر في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع باشتباكات ثنائية بين باريديس وبينيديتو من جهة، وأمافي وكورزاوا فطردهم الحكم، الأولان بالبطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يطرد نيمار لضربه غونزاليس بدون كرة لحظة الاشتباك.

وبحسب مشاهد بثتها شبكة “تيليفوت”، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على بداية المباراة إلى الجهاز التحكيمي، مكررا في عدة مناسبات “العنصرية، لا!”، في إشارة إلى مدافع مرسيليا المكلّف مراقبته.

ثم قال نيمار للحكم الرابع وهو يترك مستطيل ملعب بارك دي برانس “انظروا إلى العنصري! لهذا ضربته!”، قبل أن يغرد لاحقا على تويتر “أسفي الوحيد عدم ضرب هذا الأحمق في وجهه”، مضيفا في تغريدة أخرى “من السهل أن يظهر فار (تقنية الفيديو لمساعدة الحكام) +عدائيتي+. الآن أرغب في أن تظهر مشاهد العنصري الذي وصفني بـ+القرد ابن العاهرة+. أرغب برؤية ذلك! إذا قمت بـ+كارّيتيليا+ (مراوغة مذلّة للمدافعين) تعاقبونني. لصفعة، أنا أُطرد. وهم؟ ماذا في ذلك؟”. (أ ف ب)